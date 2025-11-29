Llibertat Llucmajor exige la dimisión de la alcaldesa y de una concejal por expresiones de "desprecio" hacia los vecinos

El portavoz de LLibertat Llucmajor, Alexandro Gaffar, y el regidor de la formación Miguel Pascual - LLIBERTAT LLUCMAJOR

El Partido Vecinal Llibertat Llucmajor ha exigido este sábado la dimisión "inmediata" de la alcaldesa del municipio, Xisca Lascolas, y de la concejal de Mantenimiento Urbano y Urbanismo, Inma Pérez, ambas del Partido Popular, por expresiones de "desprecio" hacia los vecinos y por la "falta de alternativas accesibles" para que un vecino en silla de ruedas pudiera acceder al último pleno municipal.

En una nota de prensa, Llibertat Llucmajor ha exigido la dimisión de Lascolas y Pérez por lo ocurrido en el último pleno municipal y que supone, a su juicio, una "intolerable falta de respeto hacia los vecinos" y "una vulneración de derechos fundamentales".

Según ha explicado el Partido Vecinal, la grabación oficial del Pleno, publicada en el canal de YouTube institucional del Ayuntamiento, recoge conversaciones entre la alcaldesa y la concejal de Mantenimiento durante el receso que, a juicio de la formación, son "inaceptables" en quienes ostentan responsabilidades públicas.

Al respecto, Llibertat Llucmajor ha advertido que en esa grabación se escuchan expresiones de "desprecio" hacia los vecinos. En concreto, han detallado, según el audio, la concejal habría dicho "que les den por culo a todos" y la alcaldesa "quiero que se vayan" mientras se marchaban los vecinos indignados.

"Estas palabras, pronunciadas en el contexto de un Pleno en el que más de un centenar de vecinos reclamaban medidas contra el abandono, demuestran, además de mala praxis política, una total falta de empatía y responsabilidad institucional", para el Partido Vecinal.

Asimismo, ha apuntado Llibertat Llucmajor, el pasado Pleno, celebrado en la sala habitual, no accesible, volvió a evidenciar la "dejadez institucional" que sufre el municipio.

Según ha recordado la formación, "un vecino en silla de ruedas fue impedido de acceder o seguir la sesión por la falta de alternativas accesibles --rampa, elevador o traslado de la sesión a un espacio accesible--, pese a las advertencias previas" que habían sido presentadas por parte de este partido.

La formación considera que "mantener la celebración del Pleno en un espacio que excluye a personas con movilidad reducida vulnera la normativa de accesibilidad y el derecho de participación pública".

La Sala de Plenos estuvo, además, llena por tercer mes consecutivo. Pues, más de un centenar de vecinos se concentraron para exigir "soluciones" tras una década de "abandono institucional".

Durante el pleno se vivieron momentos de tensión y, finalmente, la mayoría de asistentes abandonaron el salón en protesta por la respuesta institucional, ha apuntado el Partido Vecinal.

"En Llucmajor no hay gobierno. Hay un grupo de políticos que se creen superiores a los vecinos y ya no es que los ningunean, los insultan sin filtro. Esto es intolerable. ¿Qué clase de alcaldesa es esta? Los vecinos merecen respeto", ha destacado el portavoz de LLibertat Llucmajor, Alexandro Gaffar.