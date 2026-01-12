Llibertat Llucmajor solicita una auditoría externa tras el informe desfavorable de la Sindicatura sobre Bonet

Miembros de Llibertat Llucmajor. - LLIBERTAT LLUCMAJOR

PALMA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El partido vecinal Llibertat Llucmajor ha solicitado la realización de una auditoría externa urgente sobre la gestión del Ayuntamiento después del informe desfavorable emitido por la Sindicatura de Cuentas en relación con la gestión de la exregidora Pilar Bonet.

La formación ha registrado y tramitado una propuesta de resolución en este sentido que deberá ser debatida y votada en el pleno del próximo 28 de enero.

La intención, según ha informado el partido en un comunicado, es que se contrate con urgencia una auditoría externa e independiente que examine las actuaciones realizadas por la exregidora Pilar Bonet entre 2019 y 2023.

Ese era el objeto principal del informe de la Sindicatura, que concluyó que pese a que Bonet no replicó la estafa a Globalia --por la que fue condenada a dos años de prisión-- en el Ayuntamiento, durante su gestión se tramitaron numerosos contratos sin expediente y se concedieron subvenciones a la empresa para la que trabajaba.

El objetivo de esta auditoría externa, ha insistido Llibertat Llucmajor, sería verificar la adecuación de la gestión a la normativa aplicable, la correcta imputación de gastos y subvenciones, valorar la concurrencia de posibles responsabilidades administrativas o contables y proponer medidas correctoras y de mejora del control interno.

Las observaciones de la Sindicatura, ha subrayado el partido vecinal, "ha generado dudas entre la ciudadanía sobre la correcta gestión del erario público y ponen de relieve.

"Presentamos esta propuesta con un único objetivo: defender los intereses públicos, garantizar la transparencia y devolver a los vecinos la confianza en la gestión municipal. La Sindicatura ha planteado observaciones que no pueden ser obviadas, por eso pedimos una auditoría externa que aclare los hechos y proponga soluciones claras", ha dicho el portavoz de la formación, Alexandro Gaffar.

Llibertat Llucmajor ha recordado que cuando comenzó la causa judicial contra Bonet el Ayuntamiento ya aprobó realizar una auditoría externa, pero ha criticado que el equipo de gobierno "nunca la ha contratado y se ha dedicado a dar excusas y a negarse en rotundo a investigar a fondo el asunto".

Esa conducta, ha zanjado el partido, "despierta cada vez más sospechas sobre el alcance y las posibles relaciones entre las irregularidades detectadas por la Sindicatura y el actual gobierno", liderado por la alcaldesa Xisca Lascolas.