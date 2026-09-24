Llorenç Ferrer es el candidato del PSOE a la Alcaldía del Ayuntamiento de Ciutadella

MENORCA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Llorenç Ferrer ha sido ratificado esta semana como candidato del PSOE a la Alcaldía de Ciutadella en las próximas elecciones municipales de 2027.

El candidato ha defendido este jueves que desde siempre ha estado vinculado a su pueblo desde diferentes ámbitos y asociaciones "con la misma ilusión y con una idea muy clara: dedicar tiempo, esfuerzo y compromiso a Ciutadella".

"Durante este mandato, como alcalde y concejal, he tenido la oportunidad de conocer de primera mano las necesidades del municipio, así como también las ilusiones y preocupaciones de nuestra gente", ha añadido.

En este sentido, Ferrer ha subrayado que ha decidido ponerse a disposición del proyecto municipal del PSOE de Ciutadella y presentarse como candidato a la alcaldía en las elecciones municipales de 2027.

"Lo hago con ganas, con responsabilidad y con mucho cariño hacia mi pueblo. El motivo es claro y sencillo: quiero seguir sirviendo a Ciutadella y estar al lado de nuestros ciudadanos", ha concluido.