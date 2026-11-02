La lluvia pondrá en aviso amarillo este martes a Mallorca, Eivissa y Formentera

Archivo - Un hombre pasea por la Rambla de Palma bajo un paraguas un día de lluvia. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo durante este martes por lluvias en Mallorca, Eivissa y Formentera.

En las Pitiusas, según la información de la Aemet, los avisos se activarán a las 07.00 horas, mientras que en la Serra de Tramuntana y el sur de Mallorca, comenzarán a las 10.00 horas.

Las alertas se prolongarán durante toda la jornada ante la previsión de que se puedan alcanzar los 60 litros por metro cuadrado en Eivissa y Formentera en 12 horas y los 25 litros por metro cuadrado en una hora en Mallorca.

Ante esos avisos, el servicio de Emergencias 112 de Baleares ha activado la alerta amarilla (IG0 del Plan Meteobal) por lluvias en estas tres islas y ha pedido precaución a la ciudadanía.