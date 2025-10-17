Localizado un hombre con discapacidad desaparecido en el centro de Palma, gracias a la colaboración ciudadana

Archivo - Una agente de la Policía Local de Palma en una imagen de recurso. Archivo. - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma localizó el pasado viernes, día 10 de octubre, a un hombre con discapacidad desaparecido ese mismo día en el centro de la ciudad, gracias a la colaboración ciudadana.

En una nota de prensa, la Policía Local de Palma ha informado que agentes de este cuerpo policial, adscritos al Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP), lograron localizar en perfecto estado de salud, en la tarde del pasado viernes, día 10 de octubre, a un turista de nacionalidad alemana con una discapacidad psíquica que se había extraviado en el centro de la ciudad.

Los hechos ocurrieron cuando una unidad del ECOP, que realizaba su servicio de patrulla a pie por la calle de Sant Miquel, fue requerida por una ciudadana que alertó de la desaparición de su hermano mayor hacía más de una hora. La mujer informó a los agentes de que padecía una discapacidad, no hablaba español y no portaba consigo ni teléfono móvil ni dinero.

De inmediato, se activó el protocolo de búsqueda, comunicando la descripción física y la vestimenta del desaparecido a la Base del 092 para su difusión a todas las patrullas en servicio. La hermana facilitó una fotografía que fue distribuida entre las unidades para agilizar su identificación.

Apenas 15 minutos después, se recibió el aviso clave: la encargada de un establecimiento de restauración, ubicado entre la calle Sindicat y la Plaza Mayor, informó de la presencia en su local de una persona desorientada cuyas características coincidían plenamente con las del hombre desaparecido.

Los agentes se desplazaron junto a la requirente hasta el establecimiento, donde se confirmó que se trataba de su hermano. La encargada del local manifestó haberle proporcionado comida y bebida al percatarse de su estado de confusión y, en un gesto de gran calidad humana, se negó a aceptar el pago de las consumiciones.

La familia, visiblemente emocionada, expresó su más profundo agradecimiento tanto a la ciudadana por su ejemplar comportamiento como a los agentes de la Policía Local de Palma por la profesionalidad y celeridad de su actuación.