Localizan en buen estado a un joven de 17 años con síndrome de Down desaparecido en la playa de Canyamel

PALMA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El joven de 17 años de edad con síndrome de Down que este sábado había sido dado por desaparecido en la playa de Canyamel, en Mallorca, ha sido localizado en buen estado.

Así lo han informado a los medios de comunicación desde los Bomberos de Mallorca, después de que, previamente, comunicaran la activación de una búsqueda de urgencia por un menor de 17 años con síndrome de Down desaparecido en la playa de Canyamel.

Para participar en las labores de búsqueda de este joven han salido equipos de Bomberos de Mallorca desde Artà, con la participación del sargento. Y, se ha movilizado la Milana, para un reconocimiento de la zona antes de la puesta de sol.

Finalmente, el joven que había sido dado por desaparecido ha sido localizado en buen estado.