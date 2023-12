La lotera de Blanquerna que ha repartido un quinto premio: "Es muy probable que se vendiera ayer"

No sabe quién puede haberlo comprado porque fue por terminal: "Ojalá sea alguien que lo necesitara"



PALMA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Gema Marcos, lotera de la administración de la calle Blanquerna (Palma) que ha repartido un quinto premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, está convencida de que "es muy probable que se vendiera ayer".

En la administración de Loterías que regenta, de la que es propietaria su hermana, ha vendido por terminal un décimo del número 88.979, premiado con 6.000 euros.

Según ha explicado Gema Marcos a Europa Press, se ha enterado de que había vendido un décimo premiado con las primeras llamadas de medios de comunicación.

Esta trabajadora de 50 años lleva 13 años en el negocio y "nunca había dado un premio de la Lotería de Navidad", aunque sí un segundo premio de El Niño "hace unos años". "Aunque sea un quinto premio estoy muy contenta", ha expresado.

Según ha indicado, este jueves por la tarde terminó de vender todos los décimos de lotería que tenía y entre las 17.00 y las 20.00 horas las ventas ya sólo fueron por terminal. Por eso "es muy probable que se vendiera ayer" el décimo premiado, aunque no sabe quién puede haberlo comprado. "Ojalá sea alguien que lo necesitara", ha deseado la lotera.

"He vendido muchísimo, casi todo por ventanilla. Del lunes a ayer, más de 100 series, no me esperaba vender tanto. Quizá por el calor, ha estado muy parado hasta noviembre; a finales de noviembre subió muchísimo, y ayer tenía colas", ha contado.

Gema Marcos ha indicado que vender por ventanilla "es más esfuerzo" y que hay "gente reacia a comprar los décimos por terminal".