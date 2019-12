La lotera de Manacor que ha vendido el 66.212 afirma estar "muy contenta" por haber repartido un quinto premio

Publicado 22/12/2019 13:13:40 CET

El cuarto quinto premio vendido en el municipio mallorquín se vendió por terminal

PALMA DE MALLORCA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La propietaria de la administración de Manacor que ha vendido el 66.212 ha afirmado estar "muy contenta" por haber vendido un cuarto quinto premio del Sorteo de Navidad 2019.

Según ha explicado Petra Cubells, que es como se llama la lotera, el número se ha vendido por terminal así que todavía no conoce a la persona o personas agraciadas. "Puede que no se sepa nunca porque hay quien prefiere no contarlo", ha señalado.

Asimismo, ha recorado que en 2007 la administración de la que es propietaria, la número 3 de Manacor, ya vendió el 38.169 agraciado con otro quinto premio. Este mismo número que es abonado fue premiado en el sorteo de Reyes de 2011.