El mal tiempo empeora las retenciones habituales en hora punta en las carreteras de Mallorca. - DGT

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El mal tiempo está empeorando este martes las retenciones habituales en hora punta en las carreteras de Mallorca.

Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico, en la autopista de Inca (Ma-13) siguen las retenciones habituales a la altura de Santa Maria en sentido Palma y en esta misma vía, en la llegada a la capital, el tráfico lento habitual en las inmediaciones de Son Cladera llega este martes hasta Pont d'Inca.

En la misma línea, en la Vía de Cintura (Ma-20) el tráfico es más lento de lo habitual a estas horas en el conjunto de la infraestructura.