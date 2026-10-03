El mal tiempo provoca caídas de árboles en carreteras de Sant Josep

Archivo - Camiones de Bomberos de Ibiza estacionados.
Archivo - Camiones de Bomberos de Ibiza estacionados. - BOMBEROS DE IBIZA - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: sábado, 3 octubre 2026 11:24
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EIVISSA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Eivissa han intervenido este sábado de madrugada por a incidencias debido al mal tiempo. Según ha informado el Consell Insular en un comunicado, han atendido dos servicios por caída de árboles en Sant Josep.

El primer aviso ha tenido lugar a las 06.34 en la carretera PMV-803-1, en la zona de Cala d'Hort, y el segundo a las 07.04 horas en el diseminado Can Truntoy.

En ambos servicios han intervenido tres efectivos, quedando completada la última intervención a las 08.29 horas.

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