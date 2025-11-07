Una mala maniobra de un camión provoca un derrame de 100 litros de gasoil en un complejo hotelero de Alcúdia

Zona en la que se produjo el derrame. - POLICÍA LOCAL DE ALCÚDIA

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La rotura del depósito de un camión al realizar una mala maniobra ha provocado un derrame de 100 litros de gasoil en el complejo hotelero de Bellevue, ubicado en Alcúdia.

Los hechos, según ha informado la Policía Local, tuvieron lugar a las 14.45 horas del jueves en la entrada del recinto.

Un camión tráiler sufrió la rotura de uno de sus depósitos de combustible al colisionar con un bordillo durante una maniobra y derramó más de 100 litros de gasoil sobre la calzada.

El combustible se mezcló con el agua de la lluvia, lo que supuso un importante riesgo de incendio o contaminación.

Los agentes municipales aseguraron la zona, restringieron el acceso a vehículos y peatones por motivos de seguridad y alertaron a los bomberos de Inca y Alcúdia.

Estos realizaron tareas de extracción con una bomba, llenando dos cubas de 360 litros cada una. Una de ellas fue trasladada al parque de bomberos del municipio y la otra quedó en el lugar a la espera de ser retirada por una empresa especializada.

También se notificó lo ocurrido al Ayuntamiento, quien pidió a una empresa que aportara sacos de arena y procediera a la limpieza y a la absorción del combustible.

Tras más de dos horas y media de intervención la situación se dio por controlada, aunque el camión permaneció vigilando hasta que ha sido retirado la mañana de este viernes.