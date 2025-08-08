Mallorca, en aviso amarillo por calor desde este mediodía

PALMA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa a las 12.00 horas de este viernes y hasta las 18.59 horas aviso amarillo por altas temperaturas que podrían alcanzar los 36ºC en el interior y sur de Mallorca.

El aviso llega después de una noche tropical en prácticamente todo el archipiélago, con mínimas por encima de los 20 grados, a excepción de algunos puntos del interior de la isla.

Cabe recordar que este jueves varios puntos de Mallorca ya alcanzaron los 36 grados de temperatura máxima, entre ellos sa Pobla, Binissalem y Pollença.