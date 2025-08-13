Mallorca convocará exámenes para habilitar guías turísticos

Archivo - Varios guías turísticos por el centro de una ciudad. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Turismo del Consell de Mallorca llevará a cabo una convocatoria de exámenes para habilitar guías turísticos en Mallorca por primera vez desde 2006, la última vez en que se hizo un proceso similar en la isla.

Desde el inicio de legislatura, la directora insular de Turismo para la Oferta y la Calidad, Clara del Moral, ha mantenido varias reuniones con el sector de los guías turísticos de Mallorca (Colegio Oficial de Guías y asociaciones concretas), en las cuales les ha transmitido la intención del Consell de Mallorca de impulsar estos procesos de exámenes para el gremio después de constatar que, en las últimas legislaturas, no se había abordado esta cuestión, según ha indicado la institución insular en un comunicado.

En este sentido, y con el objetivo añadido de evitar la aparición de actividad ilegal en este sector, la intención del Departamento de Turismo del Consell de Mallorca es hacer una convocatoria de exámenes para incrementar el número de efectivos.

En estos momentos, el Departamento de Turismo analiza la fórmula más adecuada para llevar a cabo esta iniciativa y que la convocatoria de exámenes sea una realidad lo antes posible.

Al mismo tiempo, se estudia la posibilidad de incrementar la formación para que más personas puedan acceder a esta profesión, "muy necesaria para la oferta turística", tal y como ha afirmado el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez Díaz.

En esta línea, Rodríguez ha añadido que el objetivo siempre ha sido, y seguirá siendo, trabajar para una convivencia real y efectiva entre los residentes y los visitantes. "Todas nuestras acciones desde que tomamos posesión hace dos años están encaminadas a eso", ha añadido.

Rodríguez ha subrayado igualmente que la iniciativa mejorará todavía más el sector y permitirá evitar la aparición de actividad ilegal.