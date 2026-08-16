Mallorca está este domingo en aviso amarillo por altas temperaturas

Archivo - Varias personas en la playa de Ses Salines - Germán Lama - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará este domingo el aviso amarillo por altas temperaturas en el sur e interior de Mallorca.

Los avisos estarán activos entre las 12.00 y las 19.00 horas ante la previsión de que las temperaturas máximas alcancen los 36 grados centígrados (ºC).

Precisamente, este sábado se superaron los 37 ºC en Sant Joan de Labritja, en Llucmajor y en Petra, y los 36 ºC en Porreres y sa Pobla. Todas las estaciones registraron temperaturas máximas por encima de los 32 ºC.