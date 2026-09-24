Mallorca explora en el Festival de San Sebastián vías de colaboración para el desarrollo de la industria audiovisual. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca, a través de la Mallorca Film Commission, integrada en la Fundación Turismo Responsable de Mallorca (FTRM), ha estado presente en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián con el objetivo de apoyar el talento audiovisual de la isla, establecer nuevos contactos con profesionales del sector y explorar vías de colaboración que contribuyan al desarrollo de la industria audiovisual vinculada a Mallorca.

La coordinadora de Concienciación y Colaboración de la FTRM, Margarita Amengual, ha asistido a la presentación en el festival de 'La carn', dirigida por el cineasta mallorquín Joan Porcel (Palma, 1994) y seleccionada en el apartado 'Made in Spain' del certamen.

Amengual ha acompañado durante la presentación al director, al actor protagonista -el también mallorquín Lluís Garau- y a Charlie Bujosa, de la productora Mansalva.

La presencia en San Sebastián ha permitido desarrollar una agenda de encuentros dirigida a generar contactos y nuevas oportunidades para el sector audiovisual mallorquín, conocer nuevos proyectos, establecer vínculos con diferentes agentes de la industria y explorar posibles colaboraciones.

En este contexto, Amengual ha participado en diversos encuentros con representantes de Spain Film Commission y con responsables de otras 'film commissions' de diferentes territorios de España. Estas reuniones han permitido intercambiar experiencias y abordar posibles líneas de trabajo conjunto, así como continuar avanzando en la coordinación y presencia de Mallorca dentro de las redes profesionales vinculadas a la industria audiovisual y a los rodajes.

La coordinadora de la FTRM también se ha reunido con el equipo de 'Mallorca, un receptari', documental dirigido por Pablo Bujosa y seleccionado en la sección Culinary Zinema del Festival de San Sebastián.

La producción propone un recorrido por la isla a través de su gastronomía, sus recetas tradicionales y el producto local, poniendo en valor la estrecha relación entre cocina, territorio, paisaje e identidad mallorquina.

El encuentro ha servido también para destacar la importancia de este tipo de proyectos, que contribuyen a preservar y divulgar el patrimonio gastronómico y cultural de Mallorca, mantener viva la memoria vinculada a sus tradiciones y acercar estos valores a nuevos públicos.

Asimismo, ha asistido a la mesa redonda en la que han participado Juan Manuel Guimeráns, presidente de Spain Film Commission; Xiomara García, de Film Madrid Region; Jesús Cambra, de la Universidad Pablo de Olavide, y Marta Moretto, en el marco de la programación profesional del festival.

'LA CARN'

La película, protagonizada por Lluís Garau, parte de la experiencia de un joven bailarín que crea una performance inspirada en una plataforma que conecta de forma aleatoria a desconocidos mediante videollamadas.

A medida que su vida virtual y su vida real se entrelazan, la película explora los límites entre ambos espacios y cuestiones relacionadas con la identidad, la intimidad, el deseo y la exposición en el entorno digital.

Su presencia en San Sebastián se suma al recorrido que la película está desarrollando en distintos festivales. La cinta obtuvo en el Festival de Málaga 2026 la Biznaga de Plata, a la mejor película española de la sección Zonazine, y la de mejor actor para Lluís Garau. Asimismo, también ha sido reconocida como mejor largometraje balear en el Atlàntida Mallorca Film Fest.

La participación en San Sebastián ha permitido, de este modo, combinar el acompañamiento a una producción vinculada directamente al talento audiovisual mallorquín con el trabajo de interlocución y generación de contactos con profesionales y entidades del sector.

La Mallorca Film Commission trabaja para apoyar el sector audiovisual de la isla, facilitar el desarrollo de producciones y rodajes y contribuir a la proyección del talento y de las creaciones vinculadas a Mallorca. La presencia en encuentros profesionales como el Festival de San Sebastián permite dar visibilidad al talento mallorquín, generar nuevas conexiones profesionales y abrir posibilidades de colaboración con otros agentes de la industria audiovisual nacional e internacional.