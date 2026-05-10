Mallorca participa en el Foro Hosteltur, uno de los encuentros de referencia del sector turístico. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha participado en el XXI Foro Hosteltur, celebrado en Madrid bajo el lema 'Analizando el presente, proyectando el futuro', uno de los encuentros de referencia del sector turístico que reúne cada pretemporada a representantes institucionales, directivos y expertos del ámbito turístico nacional e internacional.

El conseller insular de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard, y el nou director insular de Turismo para la Demanda y la Hospitalidad, Tommy Ferragut, han asistido a la reunión.

Durante la jornada, según ha explicado en un comunicado la institución insular, se han analizado cuestiones clave para el sector turístico, como el balance del primer cuatrimestre del año, las previsiones para la temporada alta, la evolución de los principales mercados emisores, el contexto geopolítico y económico internacional, la digitalización, la inteligencia artificial, la conectividad y los nuevos retos de competitividad y sostenibilidad de la industria turística.

La delegación de Mallorca se ha interesado por la evolución del sector, y ha acudido para intercambiar experiencias, generar oportunidades para trabajar en red y reforzar la interlocución con empresas y agentes turísticos.

Los representantes del Consell de Mallorca han aprovechado este foro para seguir defendiendo un modelo turístico sostenible y responsable para la isla, impulsado desde la colaboración público-privada y basado en datos, que permita generar desarrollo económico y social, preservando la esencia de Mallorca y garantizando una convivencia equilibrada con los residentes.

El editor y director de la revista Hosteltur, Manuel Molina, ha abierto la jornada, que ha contado con la participación de destacados profesionales y directivos del sector, entre ellos el director de Economía Española de CaixaBank Research, Oriol Aspachs; el presidente del Instituto de Estudios Económicos y vicepresidente de CEOE, Iñigo Fernández de Mesa; el presidente de Inclusive Collection Hyatt, Javier Águila; el presidente y fundador de ACHM Hotels by Marriott, Antonio Catalán; la presidenta de WTAAA, Eva Blasco; el presidente de ABTA, Mark Tanzer, así como representantes de Deloitte, EY, Amadeus e IE University, entre otros.