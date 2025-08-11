Mallorca y Pitiusas, en aviso amarillo por calor

PALMA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará este mediodía aviso amarillo por calor en el interior de Mallorca y las Pitiusas.
En concreto, según la información de la Aemet consultada por Europa Press, en el caso del interior de Mallorca las temperaturas podrían alcanzar los 37ºC en algunos puntos.
En Ibiza y Formentera, por su parte, se esperan valores máximos en torno a los 36ºC, con especial incidencia en el interior y norte de la isla de Ibiza.
En ambos casos, los avisos amarillos estarán vigentes entre las 12.00 y las 18.59 horas.