Mallorca reunirá a seis de las mejores poetas de España en el Festival Versud - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Antònia Vicens, Teresa Pascual, Miriam Reyes, Leire Bilbao, Anna Pantinat, Sofía Castañón y Jèssica Zuan, consideras de las mejoras poetas de España, participarán esta semana que viene en el Festival Versud organizado por la Fundació Mallorca Literària.

La cita poética, que busca consolidarse como un festival de referencia y se impulsa este año en el marco del Año Blai Bonet, tendrá lugar este viernes y sábado, ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

El Pati de Dones del centro cultural La Misericòrdia de Palma acogerá la mañana del viernes un recital en el que participarán las seis poetas, que escriben sus obras en catalán, castellano, gallego, euskera y romanç.

El recital contará además con la intervención musical del dúo Ölivias, con piezas basadas en poemas de Blai Bonet y Antònia Vicens, entre otros, y con las visuales de Atzur, que presentará un espectáculo creado para la ocasión.

Antes del recital tendrá lugar en el jardín de la Misericòrdia la 'Reading party Blai Bonet', una iniciativa de dinamización de la lectura y la conversación sobre el autor de Santanyí, conducida por el escritor Sebastià Portell y con intervenciones musicales y poéticas.

Se trata de la adaptación para el público mallorquín del formato de 'reading party' popularizado en Manhattan y que en el último año ha empezado a implantarse en Barcelona, Madrid y otras ciudades españolas.

Entendido como un encuentro para la lectura silenciosa en comunidad, se adapta en esta ocasión para ofrecer un espacio acogedor en el que alternar la lectura individual con la conversación y la escucha activa, convirtiendo la lectura en una fiesta y un aliciente para compartir.

El Festival Versud continuará el sábado en el oratorio de Sant Blai de Campos con el recital Vers novell, protagonizado por tres de las voces emergentes más destacadas de la poesía en catalán, la mallorquina Laura Taltavull, el valenciano Andreu Blai y la catalana Sasha Pradkhan.

El festival culminará con el concierto de Mar Pujol, una cita muy especial que será la clausura de la gira 'Cançons de rebost' de la cantante y compositora catalana.