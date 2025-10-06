Archivo - La Global Sumud Flotilla vuelve a partir desde el Puerto de Barcelona, a 1 de septiembre de 20256, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de Podemos Lucía Muñoz, Alejandra Martínez y Serigne que iban a bordo de la Global Sumud Flotilla y que siguen retenidos en Israel volverán a lo largo de este lunes a España, después de que este domingo retornase un primer grupo de 21 ciudadanos.

Así lo ha señalado Podemos Baleares en un comunicado, después que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, haya anunciado que los 28 españoles que permanecen en Israel volverán a España, entre ellos, las tres mallorquinas.

La formación ha indicado que el vuelo tiene previsto aterrizar en Atenas antes de continuar su trayecto hacia España. Está previsto que lleguen al aeropuerto de Barajas en torno a la medianoche. En el caso de las activistas mallorquinas, desde Podemos han señalado que se desconoce si podrán viajar a Mallorca durante la madrugada o si deberán quedarse en Madrid.

El portavoz de Podemos Baleares, Jesús Jurado, ha exigido al Gobierno de España que "haga todo lo posible" para que las activistas "puedan reencontrarse cuanto antes con sus familias y que se garantice su tranquilidad, seguridad y bienestar tras los días de secuestro".