Regreso flotilla | Directo: Los españoles de la flotilla denuncian malos tratos de Israel

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a su llegada al Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, a 5 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Se trata del primer grupo de 21 ciudadanos de los 49 españoles detenidos por el Gobierno de I - Kike Rincón - Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau (Comuns) y el concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas han afirmado que han recibido "maltrato y trato denigrante" por parte del Gobierno de Israel.

Lo han explicado en declaraciones tras llegar al Aeropuerto de Barcelona en un vuelo desde Madrid Barajas, tras ser deportados por Israel por participar en la Global Sumud Flotilla, y los dos han añadido que han sufrido humillaciones y vejaciones.

