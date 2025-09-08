Manacor acoge la primera promoción de viviendas a precio limitado, por un importe de entre 119.000 y 164.000 euros

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Manacor ha acogido este lunes la presentación de la primera promoción entera de viviendas de precio limitado (VPL), con un precio de compra que oscila entre 119.000 y 164.000 euros.

Se trata de la primera promoción entera creada a través del decreto ley de emergencia habitacional y la ley 3/2024 de simplificación administrativa impulsada por el Govern, según ha señalado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

En concreto, la nueva promoción cuenta con diez viviendas, con precios de compra de entre 119.000 y 164.000 euros, que ya han sido adjudicadas por la promotora Grup amb Tu a sus nuevos propietarios, residentes en Baleares y mayoritariamente en el mismo municipio de Manacor.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, han visitado el edificio de esta promoción junto con el promotor Germán Rocha Bentancur y representantes de la promotora privada de este proyecto.

Precisamente, desde la Conselleria han subrayado que Grup amb Tu está enfocada en el impulso de vivienda asequible y tiene en marcha varias promociones de vivienda de precio limitado en la capital del Llevant y en otros municipios de Mallorca.

El conseller ha destacado el proyecto como "un buen ejemplo de la colaboración publicoprivada" y ha agradecido la iniciativa de la empresa en el marco del decreto ley aprobado al inicio de esta legislatura y de la ley posterior aprobada por el Parlament el año pasado.

Igualmente, ha celebrado la colaboración entre administraciones, destacando que el Ayuntamiento de Manacor aplica gran parte de las medidas recogidas en esta normativa.

En este caso, se trata de diez viviendas provenientes de la reconversión de antiguos locales comerciales, prevista en la Ley 3/2024. Según ha recordado Mateo, esta ley es uno de los ejes del plan de choque de vivienda del Govern con el que, ha asegurado, se están planificando cerca de 5.000 viviendas asequibles para residentes.

Es un edificio de cinco plantas que había sido una tienda y almacén comercial, y los antiguos locales se han reconvertido en apartamentos de entre 45 y 55 metros cuadrados útiles, con una habitación doble, de acuerdo con las posibilidades del edificio.

Por otro lado, también en Manacor se están impulsando viviendas de mayores dimensiones. La segunda promoción de VPL más avanzada en el municipio es de 18 viviendas de entre 59 y 103 metros cuadrados útiles.

Según ha destacado el promotor de Grup amb Tu, Germán Rocha Bentancur, todas estas viviendas se destinan mayoritariamente a ciudadanos residentes en Manacor, puesto que se da preferencia a los residentes en el municipio, además del requisito de cinco años de residencia en Baleares que marca la normativa autonómica.

En este sentido, ha agregado que la empresa está comprometida con generar viviendas a precio accesible en las Islas y prevé llegar hasta un total de 2.500 viviendas de este tipo mediante un fondo de inversión para residentes en todas las islas, para construir un total de 47 promociones.