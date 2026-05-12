Manacor pide formalmente al Govern que le declare zona residencial tensionada

Manacor se convierte en el primer municipio de Baleares en reclamar la delcaración como zona tensionada. - AYUNTAMIENTO DE MANACOR

PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Manacor ha aprobado solicitar formalmente al Govern para que le declare como zona de mercado residencial tensionado.

La petición, ha indicado el Consistorio en un comunicado, se basa en un estudio de la Universitat de les Illes Balears (UIB) que concluye que el municipio cumple con los requisitos legales para adoptar la medida, contemplada en la ley estatal de vivienda.

Hasta ahora, otros municipios como Esporles habían aprobado mociones o posicionamiento políticos en este sentido, pero Manacor ha sido el primero en aprobar en el pleno del Ayuntamiento una resolución fundamentada en un estudio con indicadores objetivos.

El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, también ha pedido reunirse con el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, para explicar personalmente esta decisión.

Aunque ha reconocido que los ayuntamiento no tienen las competencias en materia de vivienda, Oliver ha defendido que el gobierno municipal "ha ido más allá de lo que le correspondía" para facilitar el acceso a vivienda y que el Govern "no tiene excusa" para que estudie y tramite la declaración.

Por su parte, la delegada de Urbanismo y Vivienda del municipio, Núria Hinojosa, ha señalado que esta petición no busca bloquear los precios de manera uniforme, sino aplicar un índice de referencia en cada vivienda de forma individual para "detectar y corregir los casos abusivos".

ESTUDIO DE LA UIB

El estudio elaborado por la UIB, siempre según el Ayuntamiento, ha concluido que Manacor cumple con dos criterios previstos en la ley estatal de vivienda para ser declarado como zona tensionada.

Uno es relativo al esfuerzo económico que tienen que hacer las familias para acceder a una vivienda y otro a la evolución de los precios del mercado de la vivienda en los últimos cinco años.

En la mayor parte de los escenarios analizados en el estudio, el coste de la vivienda supera el umbral del 30% de los ingresos de los hogares y de las personas, el máximo recomendable.

El informe señala que un hogar medio de Manacor destina entre un 31,3% y un 41% de sus ingresos mensuales a pagar el alquiler, dependiendo de la fuente y el escenario económico analizado. Hay casos individuales que la cifra se eleva hasta el 83,1%.

Para acceder a una vivienda en propiedad, los residentes de Manacor deben destinar entre un 30% y un 39,4% de sus ingresos mensuales al pago de la hipoteca y los gastos básicos asociados. En el ámbito individual, este esfuerzo oscila entre el 59% y el 78,7% de los ingresos.

Por otra parte, el estudio señala que los precios de la vivienda han crecido por encima del índice de precios de consumo (IPC) de Baleares entre el 2020 y el 2025, aumentando en un 23,52%, mientras que los precios del alquiler han crecido entre un 42,6% y un 52,7%. En el caso de la compraventa, el incremento se sitúa entre el 68,9% y el 86,3%.

Asimismo, el trabajo destaca que la población de Manacor ha experimentado un crecimiento del 22% en la última década sin que este aumento haya ido acompañado de un incremento equivalente de la oferta residencial.