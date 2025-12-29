La manifestación de la Diada de Mallorca recorrerá Palma este martes con el foco en la autodeterminación y la identidad

Archivo - Cientos de personas con pancartas y banderas, durante la Diada en Mallorca, a 30 de diciembre de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Diversas entidades ciudadanas ha convocado para este martes la tradicional manifestación de la Diada de Mallorca, que tendrá la autodeterminación y la preservación de la identidad mallorquina entre sus principales reclamaciones.

La movilización arrancará a las 18.00 horas desde el Born y discurrirá por las calles de Palma hasta la comúnmente conocida como plaza del Tubo, según han informado las entidades convocantes.

Bajo el lema 'La solució es la autodeterminació', los manifestantes convocados por la Plataforma 31 de Desembre defenderán que esta vía es la "clave" para la resolución de la mayoría de conflictos que atraviesa Mallorca.

El portavoz de la plataforma Tomeu Martí esgrimió hace dos semanas en la presentación de la manifestación que la autodeterminación es sinónimo de "democracia". "Los mallorquines tienen derecho a decidir cuál es el estatus político de su sociedad", sostuvo.

Martí hizo un llamamiento a todas las personas que se han movilizado a lo largo del año por distintas causas sociales para continuar luchando contra el "militarismo, el colonialismo y la imposición de unos sobre otros".

Otra portavoz, Àngela Alemany, recordó que cada año, desde 1987, se han celebrado manifestaciones en Palma con motivo de la Diada de Mallorca y ha apuntado que se trata de la fiesta cívica más antigua de Europa, al ser una celebración civil de origen medieval.

Asimismo, señaló que desde el siglo XIII el día 31 de diciembre ha sido la fecha elegida por los mallorquines por tradición, historia y adhesión popular, y ha destacado que se trata de una conmemoración colectiva del origen del pueblo mallorquín, coincidiendo con la entrada de Jaume I en Palma.

También han convocado la movilización las organizaciones que conforman Esquerra Independentista de Mallorca (EIM) --la CUP, Arran, SEPC, Endavant, COS y Alerta Solidaria--, estos bajo el lema 'Molt per lluitar, tot per guanyar: independència, socialisme i feminisme'.

Las principales reivindicaciones de los manifestantes de EIM serán la lucha por una Mallorca "libre" en un contexto político "marcado por la extrema derecha", el rechazo al "monocultivo turístico, la depredación del territorio y las políticas españolistas" o la defensa del catalán como lengua propia del archipiélago.

Un bloque conformado por alrededor de 25 entidades juveniles "de toda clase" y tanto de Palma como de la Part Forana se sumarán a la manifestación para conmemorar el "nacimiento como pueblo" de Mallorca y reclamar que esta realidad "no puede ser sustituida ni desvirtuada".

La Diada, reivindicarán, debe ser un día "de reivindicación de un futuro digno" y de defensa del catalán como "lengua de cohesión social entre mallorquines de todas las procedencias".

También pondrán el foco en el problema del acceso a la vivienda y reclamarán que las políticas en esta materia vayan dirigidas a que los inmuebles sean "para vivir y no para hacer negocio". Por lo que respecta al turismo, pedirán que Mallorca sea "habitable y no solo visitable", apostando por un cambio de modelo.

ACTOS DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE

El propio miércoles 31 de diciembre (18.30 horas) la Obra Cultural Balear (OCB) y Joves de Mallorca per la Llengua (JMLL) han organizado un acto reivindicativo en la plaza Sant Jeroni de Palma para "reafirmar la continuidad de la identidad del pueblo de Mallorca".

Esta fecha, ha subrayado la OCB, es la que desde el siglo XIII ha sido conmemorada por las instituciones mallorquines y que simboliza "la voluntad de continuidad" con la identidad histórica, cultural y lingüística a la que los mallorquines se integraron hace casi ocho siglos.

El cambio de fecha decidido por el Consell de Mallorca, han lamentado, tiene detrás "motivos políticos" que no comparten.

Para hacer frente a esta situación, en el acto del miércoles se reunirán representantes de diversos sectores sociales y culturales de Baleares. Incluirá una actuación de 'xeremiers', la lectura de un manifiesto, el canto de 'La Balanguera', un concierto de Reïna y una 'vermutada'.