Manifestaciones 25N en Palma: consulta los cortes de tráfico

PALMA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las dos manifestaciones convocadas en Palma con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, provocarán afectaciones al tráfico a lo largo de esta tarde.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma, los cortes de varias calles comenzarán a las 18.30 horas, cuando comienzan las dos marchas, y se aplicarán de forma progresiva a medida que avancen las manifestaciones.

Concretamente, los cortes afectarán a la plaza de España en dirección a Institutos, avenida Gran i General Consell, avenida Comte de Sallent, cruce de Sant Miquel con Avenidas, Font i Monteros con Avenidas, Avenidas con calle Jesús, Comte de Sallent con avenida Alemanya con desvíos hacia General Riera y Antoni Marquès, avenida Alemanya en dirección plaza de España con desvíos hacia Antoni Marquès y General Riera por el puente, paseo Mallorca con avenida Portufal y plaza del Fortí con avenida Portugal.

Por otro lado, el recorrido de la segunda manifestación implicará el corte de las calles Conqueridor y Colom.

El Ayuntamiento recomienda planificar los desplazamientos y utilizar rutas alterantivas mientras duren las restricciones.