La mano derecha de Kühn niega las acusaciones en la causa abierta por un fraude fiscal a Hacienda

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El abogado mercantilista Jorge Sainz de Baranda, considerado mano derecha del empresario Matthias Kühn, ha negado este martes los hechos que se le atribuyen en la causa abierta por alzamiento de bienes, estafa procesal e insolvencia punible.

El letrado ha prestado declaración este martes en la segunda ronda de declaraciones en el marco de la investigación sobre un supuesto fraude a Hacienda de más de 11 millones de euros.

Sainz de Baranda, que ha accedido y abandonado los dependencias judiciales de vía Alemania por la puerta trasera, ha prestado declaración durante aproximadamente una hora y media.

Según ha podido saber Europa Press, el abogado del empresario ha explicado y defendido su participación como asesor legal de Kühn y ha defendido que su actividad ha estado en todo momento absolutamente ajustada a la legalidad.

Por las dependencias judiciales han pasado este martes otros seis investigados, entre ellos supuestos testaferros, dos de los cuales estaban citados por videoconferencia. De los que han acudido físicamente a las dependencias judiciales, tres no han declarado y han abandonado rápidamente los juzgados.

Cabe recordar que este lunes, el empresario Matthias Kühn se acogió a su derecho a no declarar. Lo mismo hicieron sus hijos, también investigados. En total son 11 las personas que están siendo investigadas por presuntos delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punible a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción.

Kühn justificó su silencio asegurando que ha aportado a través de su letrado, Jaime Campaner, multitud de escritos procesales con documentación que, a su parecer, evidencia el carácter "sesgado, por unidireccional y parcial", de la investigación auspiciada por la Agencia Tributaria, en la medida en que tales escritos y documentos no han sido valorados. Desde este punto de vista, no habría nada más que el empresario pudiera añadir porque todas las cuestiones están explicadas y documentadas.

El empresario, por su parte, ha sostenido siempre que el supuesto fraude fiscal a través de sociedades pantalla se refiere a la deuda que existe de las sociedades del grupo que se encuentran en concurso de acreedores desde 2016 y 2019 y en los que el empresario cesó como administrador por lo que no tiene deudas en ejecutiva con el fisco a nivel personal.

El empresario insiste en que ni él ni nadie de su entorno o de su grupo empresarial ha intentado nunca ocultar la indemnización de Muleta ni impedir que la Agencia Tributaria pudiera cobrar sus deudas con cargo a esa indemnización. Al contrario, apunta que en el año 2018, los abogados y asesores del Grupo Kühn ofrecieron por escrito a la Agencia Tributaria esa indemnización como garantía de todas las deudas del grupo y la Agencia Tributaria lo rechazó.

En relación a la venta de las participaciones de Birdie Son Vida, la sociedad acreedora de la indemnización de Muleta, dice que fue autorizada judicialmente y la Agencia Tributaria optó por no recurrir la autorización, dejando que ganara firmeza. Pese a ello, lamenta Kühn que se pretenda sostener ahora que esa operación es constitutiva de delito.

Matthias Kühn ha venido manteniendo que nunca ha ocultado ser el titular último de las sociedades de su grupo y que se ha acreditado documentalmente que la Agencia Tributaria estuvo siempre informada de ello.

De hecho, ha indicado que la semana pasada se presentó un escrito relativo a una de las sociedades del grupo donde se evidencia el "torcido proceder" de la AEAT y se denuncia que la Agencia Tributaria conocía al menos desde el año 2009 que Kühn era el titular de esa sociedad, pese a que ahora sostiene que esa circunstancia se le ocultó y que solo la ha conocido a raíz de las últimas investigaciones.

Kühn insiste en que Hacienda viene ocultando, de modo sistemático, documentos e información relevante al Juzgado y está "instrumentalizando un procedimiento final con fines puramente recaudatorios.