Mantienen la huelga del servicio de ayuda a domicilio de Inca después que el Ayuntamiento no se haya presentado al Tamib

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PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO mantiene la convocatoria de huelga indefinida, a partir del 30 de marzo, del servicio de ayuda a domicilio de Inca después que el Ayuntamiento no se haya presentado a una reunión en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib).

Según ha denunciado públicamente el sindicato este miércoles, estaban convocados a la reunión, tanto la empresa adjudicataria, Arquisocial, como el Ayuntamiento de Inca, como partes interesadas.

No obstante, el Consistorio no se ha presentado al Tamib y, a juicio de CCOO, "ha abandonado el servicio a las puertas de la huelga". "Les es indiferente el impacto en las personas mayores", han criticado.

Ante esta situación, que el sindicato ha calificado de "dejadez y abandono" por parte del alcalde de Inca, Virgilio Moreno, el sindicato prevé movilizaciones en el Ayuntamiento hasta que "busquen soluciones para los apenas ocho trabajadores, cuyo coste total de ajustarse al convenio autonómico en vigor no es tan elevado".

En esta línea, han acusado al Ayuntamiento de hacer "dejación de funciones" con las personas mayores usuarias de Inca y de "permitir un abandono total". "Demuestra complicidad en el incumplimiento de la ley laboral con la empresa adjudicataria", han sostenido.

Así, desde CCOO han asegurado que la empresa no tiene previsión de pagar el convenio autonómico "ni le importa que los usuarios mayores se queden sin el servicio, usándolos de rehenes, para que los trabajadores se apiaden de ellos y renuncien al derecho fundamental de huelga".

"Y todo, con el deplorable objetivo de no cumplir y no hacer cumplir la ley laboral del convenio autonómico de servicio a domicilio de Baleares, para ahorrarse ilícitamente lo que están obligados a pagar, por no sufragar los salarios de apenas ocho trabajadores, cuando despilfarran dinero público en otros ámbitos", han reprobado desde el sindicato.

A su entender, ya no se trata de "una buena o mala gestión" sino de "dejadez, abandono y connivencia" con unos recortes en el ámbito social con "la voluntad de no pagar la ínfima mejora salarial a los trabajadores".

Con todo, CCOO ha subrayado que el Ayuntamiento y el alcalde saben que la empresa contratada no está pagando el servicio, por lo que "son cómplices en el incumplimiento".

"Si no hay responsabilidad para solucionar la situación, por parte de los gestores políticos de Inca, el PSOE y su alcalde Virgilio Moreno, el 30 de marzo el servicio de ayuda a domicilio irá a la huelga, por su incompetencia e irresponsabilidad, pues los únicos que pueden evitarla son ellos, poniendo los recursos necesarios para que se cumpla la ley", han concluido.