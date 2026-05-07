Manuela García califica de "vergüenza ajena" lo escuchado en el juicio del caso mascarillas y dice que "queda recorrido"

La consellera de Salud, Manuela García, en el desayuno socio-sanitario de Europa Press. - Jesús Hellín - Europa Press

PALMA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha calificado este jueves como "vergüenza ajena" lo escuchado durante el juicio del caso mascarillas en el Tribunal Supremo (TS) y ha añadido que "queda recorrido" en cuanto a la derivada balear del caso.

García ha participado este jueves en un desayuno socio-sanitario de Europa Press, durante el cual ha recordado que, al margen de los visto y escuchado en las últimas semanas en el TS --"dan un poco de vergüenza ajena cómo se pueden expresar de esa manera o utilizar a las mujeres de esa forma", ha añadido-- el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "deja muy claro" que en Baleares "se abrió la puerta a esta supuesta banda criminal, que se compraron mascarillas, que se pagaron en tiempo récord antes de tener el contrato y que siguen pudriéndose en un almacén".

La consellera ha recordado igualmente que su antecesora en el cargo, la ahora diputada del PSIB Patricia Gómez fue a una comisión de investigación y dijo que no había ningún contacto y que ahora hay "whatsapps públicos y que existen".