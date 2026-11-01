Manuela García comparecerá en el próximo pleno, sin Prohens, Bauzá ni Simonet, en Londres por la World Travel Market

Archivo - La consellera de Salud, Manuela García. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, comparecerá el próximo martes en el pleno del Parlament para abordar varias cuestiones de su departamento, en una sesión en la que no estarán ni la presidenta del Govern, Marga Prohens, ni los consellers de Turismo y Agricultura, Jaume Bauzá y Joan Simonet, todos de viaje en Londres para asistir a la feria turística World Travel Market.

La sesión plenaria arrancará a las 10.00 horas, previsiblemente, con la jura o promesa de Javier Ripoll como nuevo diputado de Vox en la Cámara, tras el fallecimiento de la parlamentaria María José Verdú.

Seguidamente, tendrá lugar la sesión de control al Govern en la que los portavoces de MÉS per Mallorca y Vox, Lluís Apesteguia y Manuela Cañadas, preguntarán por los presupuestos; mientras que el del PSIB, Iago Negueruela, lo hará por colectivos vulnerables.

Mientras tanto, los socialistas preguntarán por reservas hídricas, memoria democrática, el sistema Llull --la nueva plataforma de comunicación de la Conselleria de Educación y Universidades--, la gestión de las urgencias, la vivienda y la política industrial.

Vox preguntará por los pactos electorales del PSOE y Frente Amplio y la oficina antiokupación, mientras que MÉS per Mallorca interpelará sobre emancipación juvenil. El diputado de Formentera pondrá sobre la mesa la atención a menores migrantes y, Més per Menorca, el colectivo de educadores 0-3.

En su intervención, la responsable de Salud tendrá que informar sobre el grado de cumplimiento de varios puntos de proposiciones no de ley sobre mejora de los servicios para las personas con ELA en Menorca; la atención sanitaria y psicosocial a las personas con Trastorno Límite de la Personalidad.

El orden del día incluye el debate de una proposición no de ley de Més per Menorca sobre infraestructuras sociosanitarias en la isla y otra del PSIB para la defensa del sistema público de pensiones.