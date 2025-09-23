Manuela García garantiza que a final de legislatura la mayoría de centros de salud tendrán atención psicológica

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha asegurado que el compromiso del Govern con la salud mental permanece "íntegro" y ha garantizado que a final de legislatura, la mayoría de centros de salud del archipiélago tendrán atención psicológica.

García se ha pronunciado en estos términos en el pleno del Parlament de este martes, cuando la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió le ha preguntado por las prioridades del Ejecutivo en salud mental y ha criticado el bajo presupuesto y la baja ejecución en esta materia.

La ecosoberanista ha reprochado que todavía no se haya presentado el plan estratégico de en salud mental y ha argumentado que la revolución en la atención en esta materia está en atención primaria. También ha criticado que se anuncien 40 psicólogos para atención primaria y a día de hoy sólo haya cinco.

"El revulsivo en salud mental es la atención primaria, que si un paciente va con una crisis a su médico de cabecera, éste le pueda decir que en la puerta de al lado está el psicólogo a su disposición", ha señalado la diputada de MÉS.

La consellera de Salud, por su parte, ha indicado que se está trabajando en un modelo de atención escalonada, porque en atención primaria se pueden resolver el 80 por ciento de las dolencias. En cuanto al plan estratégico, ha anunciado que se presentará en breve.