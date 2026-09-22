Manuela García recibe un reconocimiento a la personalidad política más relevante en Oncología

Manuela García recibe un reconocimiento como la personalidad más relevante en Oncología. - CAIB

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha recogido uno de los premios ECO que otorga la Fundación del mismo nombre y que reconocen a las personas e instituciones que destacan en la investigación, el cuidado de los pacientes y la lucha contra el cáncer en España.

En una ceremonia celebrada a última hora de este lunes en la sede de la Real Academia Nacional de Medicina de España en Madrid, Manuela García recogió el galardón correspondiente a la categoría de 'personalidad política más relevante en Oncología'.

Durante su discurso tras recibir el galardón, la consellera de Salud destacó la normalización del servicio de Oncología de Can Misses, detallando que en estos momentos cuenta con cinco oncólogos frente al único especialista que trabajaba en Ibiza cuando ella accedió a la Conselleria de Salud, en verano de 2023.

"Los pacientes con cáncer debían esperar más de lo recomendable para ser visitados por el único oncólogo del servicio y especialistas de Mallorca debían desplazarse periódicamente a Eivissa para suplir la falta de especialistas", expuso para explicar la situación con la que se encontró.

"Las crecientes quejas de los pacientes oncológicos estaban más que justificadas. A las largas esperas se sumaba un hecho más grave: la falta de continuidad asistencial. Al ser visitados cada vez por un oncólogo diferente, este debía empezar de cero con cada paciente. Esto contribuía a generar desconfianza e inquietud en estas personas que padecen una enfermedad muy grave", lamentó.

Destacó también la incorporación de una enfermera gestora de Oncología, una nueva figura que se encargará de facilitar y seguir todo el proceso asistencial con especial atención a los traslados a otros centros, pruebas y situación biopsicosocial de los pacientes oncológicos.

Con respecto al servicio de Oncología del Hospital Mateu Orfila de Menorca, también destacó que ha completado su plantilla estructural con la incorporación de un cuarto oncólogo a finales del 2024.

CÁNCERES HEREDITARIOS

Pero la mejora más destacada ha sido la creación, en el mes de febrero de 2025, de la Unidad de Consejo Genético de Cáncer Hereditario. Desde su puesta en marcha ya ha atendido 315 visitas y ha permitido identificar, con los estudios que se han completado hasta día de hoy, 26 familias menorquinas portadoras de variantes genéticas asociadas a un riesgo más elevado de cáncer.

La máxima responsable de la sanidad pública balear se congratuló asimismo de las mejoras implementadas para tratar los cánceres diagnosticados en edades pediátricas, unos 30 nuevos casos cada año, por la repercusión social que tiene en las familias.

"A estos menores no solo les damos tratamiento médico y enfermero, sino que inicialmente se les trata con sus familias y con ayuda psicológica para sortear la tormenta inicial que se produce tras el diagnóstico y contrarrestar el miedo y la ansiedad que genera. No solo se controla que el tratamiento funcione sino también sus efectos secundarios. Porque a los adolescentes les puede afectar más la pérdida del cabello, su imagen corporal, que los vómitos que les provoque la quimioterapia", subrayó.

La atención de los pacientes pediátricos con tumores se prolonga hasta los 18 años porque se ha demostrado que su supervivencia aumenta con protocolos asistenciales pediátricos, frente a los protocolos para adultos.

CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS

También destacó, la ampliación de la atención paliativa pediátrica para que los niños en situación terminal y sus familias estén cubiertos las 24 horas del día los siete días de la semana, que está en vigor desde el pasado mes de octubre.

Por último, se refirió a las mejoras en la atención a los cánceres hematológicos. Así, recordó la nueva sala blanca destinada a la producción de nuevas terapias avanzadas de CAR-T que se ha habilitado en el servicio de Hematología de Son Espases.

Con ella, el hospital de referencia está autorizado para realizar todas las indicaciones aprobadas en España de CAR-T, comerciales y académicas, para cánceres hematológicos como varios tipos de linfomas, el mieloma múltiple y la leucemia linfoblástica.

Se trata de un hito que ha marcado un antes y un después tanto para pacientes como para profesionales sanitarios de Baleares, ya que posibilita la realización del tratamiento íntegro y su seguimiento dentro de la comunidad autónoma, evitando el desplazamiento de los pacientes y sus familias a centros acreditados de la península.

Desde su acreditación como centro autorizado para administrar terapias avanzadas CAR-T en Baleares en el mes de junio de 2022, Son Espases ya ha administrado terapias CAR-T a 41 pacientes con cánceres hematológicos. De ellos, 28 tenían linfomas, dos leucemias y 11 mielomas.

"Es un paso más hacia la medicina personalizada que nos aguarda a la vuelta de la esquina. Una medicina de precisión que adaptará la atención sanitaria a las características únicas de cada paciente. Integrará datos genéticos, estilo de vida y factores ambientales para diseñar nuevas estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento, dejando atrás el modelo estándar actual", concluyó la consellera.