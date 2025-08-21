Maó decreta nuevas restricciones en el consumo de agua para garantizar el abastecimiento doméstico

Archivo - Imágenes de recurso de un grifo de agua de uso doméstico goteando. A 25 de agosto de 2022, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

MENORCA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Maó ha anunciado este jueves el decreto de nuevas medidas de reducción de consumo de agua con el fin de garantizar el abastecimiento domiciliario durante las próximas semanas.

"En caso de no tomar medidas y mantener la demanda actual, una vez agotados los depósitos de distribución, las tuberías de la red quedarían vacías con la consiguiente falta de suministro a los abonados", han subrayado a través de un comunicado.

Esta situación ha obligado al consistorio a adoptar medidas más severas, que entrarán en vigor a partir de mañana viernes. En concreto, instará a la Autoridad Portuaria de Baleares a cerrar los contadores de agua de los pantalanes, se prohibirá la limpieza de vehículos y el llenado de piscinas con agua de la red municipal.

Asimismo, se prohibirá el uso de las duchas de las instalaciones deportivas, así como el riego de cualquier tipo de instalación deportiva con agua de la red municipal.

Estas restricciones tendrán, inicialmente, una duración de una semana, en función de la evolución de la demanda.

Las nuevas medidas se suman a las decretadas el pasado 23 de julio, en el marco de la comisión de seguimiento del plan de emergencia por sequía y que siguen vigentes. Se trata de prohibir el uso de agua de la red para la limpieza de embarcaciones con manguera, evitar la limpieza de vehículos, y en caso de que sea imprescindible, hacerlo con elementos que permitan reducir el consumo, como por ejemplo, con esponja y cubo, o con sistemas que permitan la reutilización.

Además, no se permite la recarga de cruceros, está prohibido el riego de céspedes ornamentales con agua de la red y se recomienda cubrir las piscinas para evitar la evaporación y no hacer uso del agua de la red para la limpieza de terrazas.