Mapfre eleva un 8% sus primas en Baleares en 2025, hasta cerca de 235 millones de euros

Javier Olías. - MAPFRE

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mapfre alcanzó en 2025 cerca de 235 millones de euros en primas en Baleares, un 8% más respecto al año anterior, crecimiento que, según detalla el director regional de Mapfre en las Islas, Javier Olías, se explica por una "estructura muy consolidada y arraigada" en la comunidad que les posibilita "tener esa cercanía y ese buen entendimiento con los clientes" en los ramos de particulares, de autónomos y de empresas.

"La sociedad balear nos tiene muy identificados y, en buena medida, nos otorga buena confianza y las cifras del año pasado fueron magníficas", ha comentado Olías en una entrevista a Europa Press.

Mapfre, en un paso más hacia la cercanía con sus clientes, va a reforzar su presencia en la región balear con la apertura de una oficina en Petra en la primera quincena de octubre y, antes de que termine el año, con otra en Manacor. De esta forma, la compañía ha afirmado que cumplirá con el compromiso de que todos sus clientes puedan tener a menos de 15 minutos, de su lugar de residencia o trabajo, una oficina.

Javier Olías, a su vez, ha declarado que la digitalización, aunque haya cambiado muchos aspectos de la sociedad, "puede mejorar el servicio y el tiempo de resolución de los temas que precisa el cliente", así como la inteligencia artificial, que es "capaz de mejorar la eficiencia y el servicio" a los clientes. Aun así, el director regional ha destacado que los clientes de Mapfre siguen valorando la atención directa y el trato personal.

"El cliente sigue valorando y apreciando como un valor diferencial la cercanía. También aprecia tener una persona cuando se producen las necesidades de asesoramiento y de resolución de potenciales problemas", ha sostenido Olías, al tiempo que ha recordado que ya cuentan con más de 70 oficinas en Baleares.

Tal y como ha comentado el director balear, este 2026 la compañía ha hecho "un profundo cambio de estructura", ya que Mapfre ha cambiado la organización territorial y las direcciones regionales. De esta forma, ha remarcado que han reforzado la cercanía y la agilidad para resolver tanto las necesidades de los clientes y consumidores finales, como también de sus colaboradores y de redes profesionales como agentes y corredores.

MÁS DE 104.000 VEHÍCULOS ASEGURADOS EN BALEARES

En el ámbito del automóvil, Mapfre ya supera los 104.000 vehículos asegurados en las Islas. Con el mensaje 'Vamos donde vas', la entidad ha sacado este año una póliza adaptada a la nueva normativa, en torno a vehículos como los patinetes eléctricos, para que "sea el cliente el que en todo caso pueda moverse y tener esa movilidad como considere".

Por ello, ha afirmado que desde Mapfre cuentan con instrumentos que son útiles para poder minorar los riesgos a los que se enfrenta un automóvil, una furgoneta, una moto o ciclomotor, y ahora, también los patinetes.

NUEVO HOSPITAL EN LA ZONA DEL PORTIXOL

Por otro lado, Salud ya es el principal negocio de Mapfre en Baleares, debido a que, como ha apuntado Olías, la pandemia impactó en la percepción de la sociedad sobre las vulnerabilidades y, a día de hoy, la aseguradora cuenta con más de 55.000 clientes en esta materia y el volumen de primas supera los 71 millones de euros.

En este sentido, el nuevo hospital que Mapfre y Sanitas están impulsando en la zona de Portixol podrá, según el responsable, hacer frente al aumento de la población en Baleares y "ayudará a generar y a esponjar los servicios" y permitirá que "los consumidores puedan tener nuevas alternativas". Este hospital, a su vez, contará con los últimos adelantos tecnológicos y Olías ha asegurado que será "un hospital referencia de modernidad y de avances tecnológicos".

Por otro lado, Mapfre cuenta con una cuota cercana al 31,4% en el negocio de empresas en Baleares y Olías ha destacado que las empresas muestran preocupación por temas como el absentismo laboral, el desarrollo del talento interno o la fidelización de los clientes.

El directivo ha detallado que dentro de la parte más industrial, tener una buena gerencia de riesgos y tener bien identificados todos los riesgos que la empresa y el autónomo enfrentan es una de las principales preocupaciones en las que Mapfre intenta asesorar a sus clientes, con el fin de identificar esos desafíos y riesgos que afrontan.

"El asesoramiento en todas las vertientes genera bienestar para el trabajador y también para la empresa y ayuda a que las productividades y el sentimiento de pertenencia a la compañía mejoren de manera importante", ha sumado.

COPA DEL REY MAPFRE

Este verano se ha celebrado la 44ª edición de la Copa del Rey Mapfre, un evento que representa "un verdadero compromiso con la sociedad, con Baleares y con las instituciones" y que es vehicular a través de lo que son los valores que hay en el deporte y en la vela, según ha indicado Olías.

"Este evento forma parte de la idiosincrasia y del ADN de la compañía: el esfuerzo, el trabajo en equipo, la superación, el respeto y la sostenibilidad por el medioambiente", ha seguido.

Respecto a las peculiaridades de esta región, Olías ha destacado que cerca del 22% de la población balear es no nacida en España y que esto "afecta en las propias necesidades, en los motores económicos y en el modelo social y económico que tienen las islas".

"Para nosotros el turismo, la hostelería y los servicios son el motor principal de la economía y, por lo tanto, también los servicios que tenemos que prestar a todas las personas, autónomos y empresas que trabajan en estos sectores", ha apostillado.

EL RETO DE LA LONGEVIDAD

Respecto a la planificación financiera, el director regional ha comentado que existen "maravillosos retos" como la longevidad, ya que las personas van "a vivir más y mejor", y que, a la vez, se generan otras necesidades e incertidumbres económicas.

"Es necesario concienciar sobre la necesidad de anticiparse a estos problemas y tener una estrategia financiera para afrontar el futuro y llegar a esas edades para poder afrontarlas con la serenidad y con la capacidad de no haber perdido poder adquisitivo y para generar una estabilidad del mantenimiento del Estado de bienestar", ha explicado.

En el caso de los jóvenes, ha incidido en que es clave tener un buen asesoramiento y alguien que les acompañe en estas materias. Precisamente en Baleares, según ha explicado el director, cuentan con una oficina de gestión patrimonial que tiene el propósito de acompañar a la sociedad para planificar el itinerario tanto a corto, a medio como a largo plazo.

"Una adecuada planificación financiera, generar más cultura de las necesidades y de las cosas que debemos hacer y ahorrar con prontitud nos van a facilitar que nuestro bienestar futuro se vea sin grandes esfuerzos en los últimos años", ha concluido Olías.