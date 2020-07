March se escuda en la "capacidad crítica" de los estudiantes para defender el examen de catalán de la EBAU

PALMA DE MALLORCA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación, Universidad e Investigación, Martí March, se ha escudado este martes en la "capacidad crítica" de los estudiantes para defender el examen de catalán al que tuvieron que enfrentarse los alumnos de la EBAU y que, según la diputada y portavoz adjunta de Cs, Patricia Guasp, se enmarca en "la introducción de contenido ideológico al que acostumbra la UIB".

Según ha defendido el conseller Martí March este martes, en sede parlamentaria, "he leído los exámenes de la EBAU de otras comunidades, donde se hace apología del franquismo y no pasa nada, los estudiantes han de tener capacidad crítica". "Tenemos plena confianza tanto en los profesores como en los estudiantes, hay que educar en valores y me parece adecuado que los jóvenes lean a este autor para desarrollar su espíritu crítico".