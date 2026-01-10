Marí defiende un plan industrial del PP para impulsar empleo, salarios y competitividad

El diputado del PP por Baleares y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, José Vicente Marí, participa en la Interparlamentaria del Partido Popular en A Coruña - PP

PALMA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP por Baleares y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, José Vicente Marí, ha defendido un plan industrial del PP para impulsar empleo, salarios y competitividad.

En una nota de prensa, el PP Baleares ha informado que Marí ha intervenido en la tarde de este sábado en la Interparlamentaria del Partido Popular 'Por lo Importante"' que se celebra este fin de semana en A Coruña.

En el panel 'Un país en el que valga la pena trabajar', moderado por el vicesecretario Alberto Nadal, Marí ha destacado el plan de competitividad industrial propuesto por la formación y ha resaltado la importancia de "reequilibrar la estructura económica" de España "para dar mayor peso a la industria y sectores manufactureros, con el objetivo de ser más productivos para alcanzar un crecimiento más sostenible que permita más empleo, mejores salarios y mayor bienestar. Un crecimiento que impida quedarse atrás".

En este sentido, el 'popular' ha reiterado la importancia de "mejorar sustancialmente los salarios para dejar de hablar de los salarios mínimos que condenan a los ciudadanos y empezar a hablar de llevar el salario medio a los 50.000 euros".

"Creemos que los españoles merecen un gobierno nuevo que se deje de populismo y haga una política seria que sitúe el coste de la energía, la seguridad y el medioambiente al mismo nivel de coste, que asegure el suministro y garantice los accesos a la red hoy colapsados. Además, hay que meterle un chute a la innovación en nuestro país, por lo que elevaremos las deducciones en innovación en el Impuesto sobre sociedades y aseguraremos las inversiones protegiendo el carácter vinculante de las certificaciones de proyectos", ha añadido.

En cuanto a la desburocratización, ha recordado que "el PP es el partido de la simplificación, las CCAA gobernadas por el PP han aprobado y aprueban decretos para agilizar trámites. El compromiso de Núñez Feijóo es que, por cada norma aprobada, se derogan tres".

Asimismo, ha asegurado que "maquillar los datos de empleo no es crear empleo ni mejorar la formación y capacitación de los trabajadores. Por este motivo, el PP reformará en profundidad las políticas activas de empleo, con mapas de empleabilidad, el fomento del reciclaje formativo y la FP dual".

"Nosotros no somos negacionistas ni populistas. Creemos que las energías renovables y la descarbonización supone un activo en nuestro país, pero para hacer ese proceso de descarbonización hay que dejar atrás los fundamentalismos que perjudican objetivos deseables; mantener el principio de neutralidad tecnológica y acompañar el proceso con mecanismos de financiación específicos que trasciendan el actual fondo de inversión industrial productiva", ha explicado.

"La energía, la innovación, la simplificación, el talento y la descarbonización sin fundamentalismos y con mecanismos de financiación han de ser las palancas de la competitividad hacia esta meta. Así, seguro, merecerá la pena", ha concluido Marí Bosó.