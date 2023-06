Marí (PP) dice que la "obsesión" del presidente Feijóo es "desburocratizar" los procesos de los fondos europeos

Fernández dice que lo más importante del pacto PP-Vox es "que han podido cumplir con el compromiso" de que Prohens gobierne en solitario



PALMA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PP al Congreso por Baleares, José Vicente Marí, ha destacado este viernes que la "obsesión" del presidente de los 'populares', Alberto NuÑez Feijóo, "es desburocratizar los procesos" de los fondos europeos, como los Next Generation, ya que es necesario que no se pidan "tantos papeles" para movilizarlos.

Así se ha pronunciado Marí tras mantener un encuentro con entidades del tercer sector social de Baleares para "poner en común aquellas políticas sociales que se deben hacer a partir del 23 de julio".

Una de los puntos principales de la reunión previa ha sido la "necesidad de reformular los proyectos estratégicos e materia social". Por otro lado, también se ha hablado de "evaluar" la ley "que el PP aprobó en 2017" sobre contratación pública después de "sus seis años de vigencia" y detectar que "se puede modificar".

Por último, ha destacado que la exigencia "fundamental" que les han pedido desde los servicios del sector social, es que "la nación haga cosas en sus competencias y dejen que las comunidades autónomas las hagan" en las suyas.

VALORACIÓN DEL PACTO PP-VOX

Por su parte, la número dos en las listas del PP al Congreso por Baleares, Sandra Fernández, ha manifestado que el pacto alcanzado "cumple con el compromiso" de que la líder de los 'populares' en las Islas, Marga Prohens, gobierne en solitario.

También ha dicho que este acuerdo "no significa que vaya a influir en el programa del gobierno", ya que éste es "muy extenso" y tienen "medidas en muchas áreas" que no se han recogido en el pacto, pero "que no excluirá su aplicación".

Respecto a los pactos firmaados en los consells de Mallorca y Menorca, donde sí entra Vox, ha afirmado que espera que sean "los que han negociado los pactos los encargados de informar sobre todos los acuerdos que se vayan alcanzando con Vox".

Sobre la lengua catalana en la educación, ha argumentado "que tienen un programa que cumplir donde la educación es un pilar básico" y que van a poner "a las mejores personas" al frente de la conselleria", quienes se entenderán "a la perfección" con el sector y "sabrán escuchar y llevar a adelante todas las políticas que sean necesarias".

En relación a este punto, Fernández no ha querido avanzar si finalmente será Toni Vera la persona que asumirá la Conselleria de Educación, ya que "si todo va bien, Marga Prohens será investida" y anunciará ella los consellers que formarán su equipo de gobierno.