Marí ve "absolutamente injusto" que se anuncien viviendas solo para alemanes, pero no cree que sea ilegal

PALMA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Movilidad y Vivienda del Govern, Josep Marí, ha señalado este miércoles que es "absolutamente injusto" que pongan viviendas en venta en Baleares solo para alemanes.

Así lo ha indicado Marí, en una rueda de prensa, al ser preguntado por un anuncio de un portal inmobiliario con una vivienda en venta en las Islas solo para alemanes.

"A mi no me gusta nada, me da rabia este anuncio", ha indicado Marí, a la vez que ha lamentado que "hay gente para todo". A su juicio, esto es "discriminatorio y muy incorrecto".

Con todo, ha advertido que "ilegal es una cosa que incumple la ley" y ha considerado que este anuncio no parece que lo haga. "No estoy seguro de que incumpla ninguna normativa", ha concluido.