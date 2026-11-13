María Isabel Perelló reivindica la independencia judicial como un contrapeso a los demás poderes del Estado - EUROPA PRESS

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), María Isabel Perelló, ha reivindicado este viernes la independencia judicial como un contrapeso de los demás poderes del Estado y ha advertido de que, sin este factor, se perdería "uno de los pilares esenciales en los que se basa la democracia".

Así lo ha explicado Perelló al recoger el premio Degà Miquel Frontera a la ética jurídica, concedido por el Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (Icaib). El acto, previsto inicialmente para el pasado 29 de octubre, fue aplazado debido al accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), que dejó 69 fallecidos.

En el inicio de su intervención, la presidenta del alto tribunal ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas y su solidaridad con los heridos del siniestro.

Perelló ha centrado gran parte de su reflexión en la ética jurídica como guía para asegurar una aplicación "justa y honesta" de las leyes al servicio de la sociedad. "No hay Estado de Derecho sin jueces, pero ello tampoco es suficiente. Es indispensable que además estos sean independientes", ha afirmado.

Según ha explicado, se trata de una garantía necesaria para proteger los derechos de los ciudadanos frente a posibles excesos de particulares o de los poderes públicos.

Asimismo, ha recordado que la Constitución diseña el Poder Judicial junto al Legislativo y al Ejecutivo, y que este actúa como contrapeso y equilibrio en una sociedad democrática. En este sentido, ha recalcado que solo con un Poder Judicial independiente el Estado de Derecho "cobra sentido y puede ser una realidad".

La presidenta del TS y del CGPJ ha destacado además su vinculación personal y profesional con Baleares, recordando su llegada a Menorca en el verano de 1985 para hacerse cargo del único juzgado de primera instancia de Maó, uno de sus primeros destinos como jueza.

Además del reconocimiento a Perelló, el Icaib ha entregado la insignia de oro a los colegiados que en 2026 han cumplido 47 años de pertenencia al Icaib y se ha impuesto la toga a aquellos que se han incorporado recientemente.