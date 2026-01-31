Maria Jesús Bagur releva a Llorenç Ferrer al frente del Ayuntamiento de Ciutadella

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Ciutadella. - EUROPA PRESS - Archivo

MENORCA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Maria Jesús Bagur (PSM-Més per Menorca) se ha convertido este sábado en la nueva alcaldesa de Ciutadella al relevar al socialista Llorenç Ferrer.

El cambio al frente del Ayuntamiento se ha producido en virtud del pacto que los dos partidos alcanzaron después de la moción de censura contra la 'popular' Juana Mari Pons para repartirse la alcaldía durante dos periodos de un año y medio.

En el pleno extraordinario celebrado este sábado se ha formalizado la renuncia de Ferrer y se ha votado el nombramiento de la nueva alcaldesa, puesto para que el que contendían tanto Bagur como Pons.

Bagur ha sido nombrada como nueva alcaldesa de Ciutadella, puesto que ocupará hasta el final de la legislatura, con los votos de las formaciones que conforman el equipo de gobierno.

La nueva líder municipal, nacida en 1979, es licenciada en Ciencias Ambientales y ha trabajado desde el año 2002 como técnica de Medio Ambiente y en Càritas Diocesana de Menorca.

En 2008 creó su propia empresa de medio ambiente y entre 2019 y 2023 ha compaginado su tarea empresarial con la de reguidora de Medio Ambiente, Disciplina Gobernativa y Actividades del Ayuntamiento de Ciutadella.