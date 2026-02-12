Marta Robles, Mercedes Luján y La Tania protagonizan la V edición del Festival Paco de Lucía Mallorca

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, y la directora del Festival Paco de Lucía, Soledad Bescós, en la presentación de la V edición. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha acogido este jueves la presentación de la V edición del Festival Paco de Lucía Mallorca, que se celebrará los días 13, 15, 19 y 21 de marzo y en el que participarán artistas como la cantante y líder del grupo Las Migas, Marta Robles, la guitarrista Mercedes Lujan y la cantaora La Tania, entre otros.

El festival, que cuenta con el apoyo del Consistorio, el Govern y el Consell de Mallorca, se celebrará en espacios como el Teatre Principal de Palma, en la sala de conciertos Es Gremi y en la Fundación Pilar y Joan Miró.

Al acto han asistido el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y la fundadora y presidenta del festival, Soledad Bescós, junto con otros representantes de la administración local y el Consell.

Igualmente, han tomado parte en la convocatoria de hoy la artista menorquina Marta Robles, que ha recibido junto a su grupo su segundo premio Grammy y Mercedes Luján, que recientemente se ha convertido en la primera mujer guitarrista que recibe un premio profesional de composición en el ámbito del flamenco, una distinción otorgada por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y la Fundación Paco de Lucía.

Precisamente, en la parte final del acto, Mercedes Luján ha ofrecido una breve actuación interpretando su último trabajo, titulado 'Origen y revolución', que será presentado dentro de la programación del festival.

Por lo que respecta a la programación del festival, la inauguración será el día 13 de marzo con una gala en el Teatre Principal de Palma, donde actuarán Maria Terremoto y Mala Rodríguez.

Le seguirá la jornada del día 15 de marzo en las dependencias de Es Gremi, con la actuación de la cantaora La Tania y el día 19 en Es Baluard, con un cartel formado por Mercedes Luján y Rancapino Chico.

La última cita será en la Fundación Pilar y Joan Miró Mallorca, el 21 de marzo, donde los músicos Úrsula Pomar y Toni Vich ofrecerán un concierto de flautas y ocarinas cerámicas.

Por su parte, el alcalde de Palma ha agradecido a la organización del festival su compromiso "para mantener vivo el legado de Paco de Lucía y su relación con Mallorca", isla en la que el algecireño residió durante una parte de su vida y donde grabó su último álbum.

Desde el Ayuntamiento han valorado el festival como un espacio para el recuerdo y homenaje "a uno de los grandes maestros del flamenco y que, año tras año, consolida como una de las grandes referencias del calendario cultural y musical de la ciudad".