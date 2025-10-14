Martínez celebra el regreso de Lucía Muñoz, pero le pide "que devuelva el dinero robado a los ciudadanos de Palma"

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, se ha mostrado este martes "contento" de que la regidora de Unidas Podemos Lucía Muñoz, que estuvo retenida en Israel, haya regresado a Mallorca, aunque le ha pedido que "devuelva el dinero que ha robado a los ciudadanos".

De este modo se ha expresado, a preguntas de los medios, recordando que ya en agosto, cuando Muñoz le trasladó su intención de unirse a la Global Sumud Flotilla, le recomendó que no fuera "porque sus obligaciones estaban en Palma".

El primer edil ha instado a la edil de UP a no utilizar el dinero público "para financiar al estado de Israel", en referencia a la intención de destinar su sueldo a la multa de 2.500 euros impuesta a la activista mallorquina Reyes Rigo, que estuvo retenida acusada de agredir a una agente.

"Estoy contento de que haya regresado, pero que devuelva el dinero robado a los ciudadanos de Palma. Ha estado fuera de Palma sin hacer su trabajo. Sus obligaciones están aquí y ahora tiene que ser consecuente con lo que siempre nos recomienda en el pleno", ha concluido.