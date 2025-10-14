Prohens celebra el alto al fuego en Gaza, "el primer paso para lograr una paz definitiva"

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha celebrado el alto al fuego en Gaza, que ha considerado "el primer paso para lograr una paz definitiva".

En un mensaje en la red social 'X', la presidenta Prohens ha señalado que, "después de tanto de sufrimiento, de tantas muertes que nos han golpeado a todos, el alto al fuego en Gaza y la liberación de los rehenes representa un triunfo del diálogo y", además, ha añadido, "es el primer paso para lograr una paz definitiva y con garantías y la seguridad en toda la región", ha apuntado.