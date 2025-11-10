Martínez pide a Puente estudiar cómo invertir los 200 millones de euros para el tranvía de Palma en otros proyectos

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, durante la visita al nuevo Paseo Marítimo. - EUROPA PRESS - ISAAC BUJ

PALMA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha reclamado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, estudiar cómo invertir los 200 millones de euros que se iban a destinar a la construcción del tranvía en otros proyectos de movilidad.

Martínez, aprovechando que este lunes el ministro ha visitado Palma para conocer el nuevo Paseo Marítimo, le ha pedido una reunión para poder debatir sobre este asunto.

El alcalde, durante su intervención en un acto celebrado en la sede de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), le ha recordado a Puente su oposición al proyecto del tranvía al que el Gobierno se comprometió a destinar alrededor de 200 millones de euros.

Aunque el proyecto ahora descartado pretendía dar respuesta a los problemas de movilidad en la ciudad, ha considerado, "actualmente no es la solución".

"Lo que le plantearía es que podamos tener una reunión para ver cómo esos 200 millones pueden llegar para apostar por un futuro de movilidad sostenible en los términos que el Ayuntamiento y el Ministerio consideren oportuno", ha propuesto Martínez al ministro.