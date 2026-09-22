Martínez presenta a Palma como Capital Gastronómica del Mediterráneo 2026 y reivindica el potencial del sector

Un cocinero ofrece un producto al alcalde de Palma, Jaime Martínez, en la presentación del proyecto 'Palma capital gastronómica de las islas del Mediterráneo'. - EUROPA PRESS

PALMA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presentado este martes el proyecto 'Palma capital gastronómica de las islas del Mediterráneo' y ha reivindicado el papel de la restauración porque permite disfrutar de la ciudad "desde otra perspectiva".

Durante su intervención, Martínez ha destacado que Palma cuenta con una oferta gastronómica "rica y diversa" que ha pasado "de generación en generación" y que ha adaptado las recetas tradicionales al siglo XXI, de manera que la tradición "convive" con propuestas más innovadoras "sin perder las raíces".