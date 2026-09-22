Martínez presenta a Palma como Capital Gastronómica del Mediterráneo 2026 y reivindica el potencial del sector

Un cocinero ofrece un producto al alcalde de Palma, Jaime Martínez, en la presentación del proyecto 'Palma capital gastronómica de las islas del Mediterráneo'.
Un cocinero ofrece un producto al alcalde de Palma, Jaime Martínez, en la presentación del proyecto 'Palma capital gastronómica de las islas del Mediterráneo'. - EUROPA PRESS
Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 22 septiembre 2026 13:30
Seguir en

    PALMA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presentado este martes el proyecto 'Palma capital gastronómica de las islas del Mediterráneo' y ha reivindicado el papel de la restauración porque permite disfrutar de la ciudad "desde otra perspectiva".

   Durante su intervención, Martínez ha destacado que Palma cuenta con una oferta gastronómica "rica y diversa" que ha pasado "de generación en generación" y que ha adaptado las recetas tradicionales al siglo XXI, de manera que la tradición "convive" con propuestas más innovadoras "sin perder las raíces".

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado