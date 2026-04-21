Martínez visita al aficionado a las miniaturas y artesano Francisco Escalero por su 102 cumpleaños

El artesano Francisco Escalero, junto al alcalde de Palma, Jaime Martínez, y la segunda teniente de alcalde, Lourdes Roca. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha felicitado de manera anticipada el 102 cumpleaños del aficionado a las miniaturas y artesano Francisco Escalero, que celebrará el próximo 15 de mayo.

Nacido en 1924 en Zamora, Escalero llegó a Palma a los 18 años para realizar el servicio militar. Tras esta etapa, desarrolló su trayectoria profesional en la isla, que posteriormente continuó durante unos años en Madrid, donde contrajo matrimonio con una mallorquina, antes de regresar definitivamente a Palma, según ha explicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Durante el encuentro, el alcalde ha conocido de cerca una de las grandes habilidades de Escalero y es que en su domicilio conserva numerosas obras en miniatura elaboradas por él mismo, como sillas, pianos o barcos, que reflejan su pasión por la creación artística.

Además, también realiza otros trabajos, como la fabricación de relojes o manteles y chalecos confeccionados a partir de corbatas. El propio Escalero ha atribuido a esta actividad artística parte de su longevidad, al haberle permitido mantenerse activo y creativo a lo largo de los años.

Con motivo de la visita, en la que también ha estado presente la segunda teniente de alcalde, Lourdes Roca, Escalero ha entregado al alcalde una copia de su libro 'Paco, una vida convertida en arte'. Por su parte, el primer regidor de Cort ha aprovechado la visita para felicitar personalmente a Escalero y trasladarle el reconocimiento del Consistorio.