Martínez, sobre que Vox se oponga a construir en rústico: "No entiendo a que se refiere, no está encima de la mesa"

El alcalde dice que el PP no ha dado ningún paso para llevar esta posibilidad al pleno

PALMA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha asegurado "no entender" a que se refiere Vox con la posibilidad de votar en contra de que se pueda construir en suelo rústico sin agotar el suelo urbano consolidado, tal como prevé la ley de obtención del suelo aprobada esta semana en el Parlament.

"No entiendo a que se refiere Vox con aprobar o no aprobar algo que no está encima de la mesa", ha dicho este jueves el alcalde tras ser preguntado por la cuestión en declaraciones a los medios después de visitar las obras de reforma del parque de bomberos de Playa de Palma.

En este sentido, ha señalado que el PP "no ha dado ningún paso" ni ha hecho ninguna propuesta para llevar al pleno municipal. "Lo que tiene que hacer Vox es hablar con Vox del Parlament y entenderse con ellos, que es lo que han aprobado y cómo", ha considerado.

El primer edil de Cort ha subrayado que la ley para la obtención de suelo aprobada en el Parlament "no modifica en nada" la situación urbanística y territorial del municipio.

Igualmente, la ha recordado al PSOE que "los únicos suelos que se transformarán en este momento son aquellos que la izquierda decidió en el plan territorial que se tenían que desarrollar".