Más de 1.000 personas participan en la Marcha por la Igualdad Nordic Walk de Palma

Más de 1.000 personas han participado este domingo en la séptima Marcha por la Igualdad Nordic Walking Ciutat de Palma que ha arrancado en la plaza de Cort.

La caminata, organizada por el Instituto Municipal del Deporte (IME), es una marcha popular, gratuita y no competitiva que tiene el objetivo de reivindicar la igualdad de la mujer en el mundo del deporte y en la vida cotidiana.

A las 11.00 horas, la medallista olímpica y primera medalla del atletismo español en los 20 km marcha, María Vasco, ha dado inicio a la caminata como embajadora de la prueba, con el tradicional corte de cinta.

Al acto también han asistido, por parte del Ayuntamiento, la segunda teniente de alcalde y regidora de Igualdad, Lourdes Roca, y el gerente del IME, Miguel Ángel Bennàsar, además de una representación de entidades de marcha nórdica que han encabezado la caminata.

Los participantes han podido realizar la marcha con bastones o sin ellos, eligiendo entre tres niveles de distancia: un recorrido de 3,5 kilómetros hasta la playa del Molinar; uno de 7 kilómetros hasta Sant Joan de Déu - Es Carnatge; y un tercero, más largo, de 10,5 kilómetros hasta el Balneario 13 de la Playa de Palma.

En cada uno de los tres niveles ha habido un punto de avituallamiento y atención con agua y fruta, de la mano de MercaPalma.

Las personas inscritas han recibido como obsequio un 'gymsack' conmemorativo de la marcha y un bidón de agua reutilizable, y han podido utilizar el transporte público de forma gratuita gracias a la colaboración de la EMT Palma.

Además, se ha realizado una sesión de calentamiento a cargo de la Asociación Nordic Walking Palma y Nordic Walking Ciutat. Tras cruzar la meta, se ha llevado a cabo una recuperación muscular de la mano de las entidades de marcha nórdica, que han ofrecido a los asistentes una sesión de estiramientos frente al mar, concluyendo así la jornada.