Más de 10.000 jóvenes de Baleares participan en un programa para alumnos de ESO en riesgo de abandono escolar

Archivo - Un alumno trabajando con un ordenador. - FUNDACIÓN UNITED WAY ESPAÑA. - Archivo

PALMA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 10.000 jóvenes de Baleares han realizado el proceso del programa de intervención socioeducativa 'Alter', que gestiona la Dirección General de Familias, Infancia, Juventud, Diversidad e Igualdad, desde que se puso en marcha en el año 2005, y que va dirigido a estudiantes de secundaria en riesgo de abandono escolar.

En el curso actual participan un total de 339 alumnos, de los cuales 254 son de Mallorca (59 de ellos son de Palma), 47 de Ibiza, 35 de Menorca y tres de Formentera.

A su vez, hay un total de 286 empresas y 109 centros educativos en el curso 2025-2026. El incremento de participantes ha sido exponencial. En la primera edición participaron 35 alumnos y hace 10 años, en 2016, había 235. Respecto al curso pasado, 2024-2025, este año hay un incremento de 15 alumnos, 3 más en Mallorca, 6 en Ibiza y 6 en Menorca.

De media, un 90% de los jóvenes asistidos en 'Alter' culminan el proceso. Del total, un 30% acaban contratados por la empresa colaboradora, mientras que el 60% sigue haciendo formación a través de una FP básica.

"El programa Alter es un éxito", ha indicado la directora general de Familias, Infancia, Juventud, Diversidad e Igualdad, Catalina Isern.

"Especialmente", ha añadido, "porque el 90% de los alumnos que lo cursan finalizan este programa, que ofrece una salida a jóvenes que presentan una dificultad de adaptación y un riesgo de exclusión y que, sin un programa como este, tendrían muchas dificultades para proseguir una escolarización ordinaria".

REFUERZO DE LAS COMPETENCIAS Y AUMENTO DE LA AUTOESTIMA

El programa 'Alter' está dirigido a alumnos matriculados en Educación Secundaria Obligatoria y que se encuentran en riesgo de abandono escolar, principalmente porque tienen problemas de adaptación.

De los cinco días lectivos, tres los dedican a hacer prácticas en un centro de trabajo del sector que les interesa, de manera que gran parte del horario lectivo lo realizan en un entorno laboral o en programas socioformativos externos al centro. El resto de días, uno asisten a su centro educativo y el otro lo dedican a realizar un acompañamiento con su educador.

El objetivo es que el alumno no abandone la actividad académica o formativa y que acceda a una formación que le garantice un acceso al mundo laboral.

Sin dejar de lado la formación reglada, así pues, se refuerzan las competencias y se trabaja la incorporación social, laboral y educativa del joven, lo que también repercute en un aumento de su autoestima y su bienestar.