Más de 130 alumnos de Ibiza y Formentera reciben los Premios al Esfuerzo y al Rendimiento Académico - CAIB

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 134 alumnos de diferentes etapas educativas de centros educativos de Ibiza y Formentera han recibido este jueves los Premios al Esfuerzo y al Rendimiento Académico.

Entre ellos hay 29 alumnos de primaria, 91 de secundaria, dos de bachillerato, ocho de formación profesional y cuatro de enseñanza para personas adultas, según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado.

El acto, que ha tenido lugar en el Espai Cultural Can Ventosa, ha reunido a alumnos galardonados por su excelente rendimiento académico y su esfuerzo personal, quienes han recibido unos diplomas.

Además de las familias de los premiados han estado presentes el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, el secretario general autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer, o la directora general de Formación Profesional y Ordenación Educativa, María Isabel Salas.

También el director territorial de Educación en Ibiza y Formentera, Juan Álvarez Gómez, la consellera del Cultura, Educación y Patrimonio del Consell de Ibiza, Sara Ramón, y la consellera de Educación y Bienestar Social del Consell de Formentera, Maria Cristina Costa.

El evento ha contado con dos actuaciones de alumnos del Conservatorio Profesional de Danza de Ibiza y Formentera, quienes han interpretado 'Coppèlia Friends' del ballet Coppèlia de L. Delibes y A. Saint-Léon, y 'Blue Bird' del ballet La Bella Durmiente de P. I. Chaikovski y M. Petipa.

Los actos de entrega de los premios finalizarán el próximo lunes en Menorca, donde también se reconocerá al alumnado de todas las etapas educativas.