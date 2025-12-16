Más de 130 personas asisten a una jornada para conmemorar los 40 años de las normas que regulan las entidades locales

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en el acto para conmemorar los 40 años de la aprobación de las leyes reguladoras de la administración local. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 130 personas han participado en una jornada celebrada este martes en el Parc Bit de Mallorca para recordar que hace 40 años que se aprobaron la Carta Europea de Autonomía Local y la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

El acto ha servido para analizar y debatir acerca de los nuevos retos a los que se enfrenta la administración local, así como las reformas necesarias para asegurar el bienestar de la sociedad, según ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

Esta jornada, de carácter formativo, ha sido inaugurada por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y ha estado acompañado de la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, y la directora insular de Asistencia Municipal, Beatriz Camiña.

En el acto han colaborado la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares (Felib) y el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital).

Durante su intervención, Galmés ha destacado el papel que han jugado estas dos normativas como "cimiento del autogobierno local, la modernización institucional y el fortalecimiento del sistema democrático en los municipios y provincias".

"Es una realidad y una obligación de los Consells estar al lado de los ayuntamientos, coordinarse con ellos y apoyarles en el cumplimiento de sus funciones", ha manifestado.

En ese sentido, ha argumentado que el concepto de municipalismo que defiende el Consell es un concepto que parte, justamente, del cumplimiento de las obligaciones legales establecidas en estas dos normativas y a partir de las que trabaja.

Además, Galmés ha reiterado algunas de las medidas que se han adoptado desde que llegó a la Presidencia del Consell de Mallorca, al amparo de dichas normas, como son la eliminación de puntos negros de las carreteras, el proyecto de finalización del Segundo Cinturón, el aumento de inversión en servicios sociales, el uso de los fondos europeos, la duplicación de la inversión en los municipios, la apuesta por la inversión en el agua, la simplificación administrativa, el fortalecimiento de los servicios de asistencia a los municipios, entre otras.

Por su parte, Amate ha remarcado el "éxito" de convocatoria de esta jornada y ha destacado que es "imprescindible" plantearse si la longevidad de la ley es un "rotundo éxito" o si, por el contrario, la gestión de las entidades locales "necesita reformas que permitan asumir los nuevos retos de la sociedad".

"No hay que olvidar que ambas normativas fueron aprobadas hace cuatro décadas y que el contexto y la sociedad han cambiado radicalmente. Esta es una oportunidad para reflexionar, para celebrar todo aquello que funciona pero también para plantearse seriamente en qué se puede mejorar", ha recalcado.

La jornada se ha estructurado en siete ponencias y una mesa redonda con catedráticos de la UIB, magistrados del Tribunal Superior de Justicia y secretarios generales de distintas entidades locales de Baleares.

También ha contado con la presencia del presidente de la Felib, Jaume Ferriol, y del presidente del Cosital de Baleares, Norberto González, quienes han tenido un papel destacado en el desarrollo del encuentro.

Estos participantes han analizado, entre otras cuestiones, la gestión de los servicios públicos municipales, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, las consultas municipales y la participación ciudadana, la evolución y las propuestas de reforma de la potestad normativa y sancionadora municipal o el rol de los Consells insulares como entes supramunicipales.