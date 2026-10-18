Más de 1.300 personas se presentan a las oposiciones para 328 plazas de distintas categorías en la sanidad

Opositores se examinan para acceder a alguna de las plazas ofertadas por la Conselleria de Salud. - CONSELLERIA DE SALUD

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.331 candidatos se han presentado a los exámenes para optar a alguna de las 328 plazas correspondientes a cinco categorías de personal fijo estatutario en la Conselleria de Salud.

Concretamente, se han examinado los aspirantes a farmacéutico de área de Atención Primaria --11--, facultativo de área en neurocirugía --tres--, médico de familia en equipos de Atención Primaria --103--, médico de urgencias en Atención Primaria --41-- y celador --170--.

En un comunicado, la Conselleria de Salud ha explicado que estas pruebas se enmarcan en la convocatoria del concurso-oposición para cubrir, con carácter fijo, 3.220 plazas para 97 categorías de personal estatutario, de la oferta de empleo público de 2023, 2024 y 2025.

Del total de plazas, 2.712 se adjudican por medio del sistema de acceso de turno libre y 508 por el de promoción interna. Del total, se reserva el 7 por ciento para personas con alguna discapacidad.

Los exámenes se han hecho este domingo en el edificio Gaspar Melchor de Jovellanos de la Universitat de les Illes Balears, el IES Cap de Llevant en Menorca y el IES Sa Blanca Dona en Eivissa.

Las ofertas de empleo permiten reducir la tasa de temporalidad en la red sanitaria pública. El objetivo del Servicio de Salud es reducir la temporalidad y ofrecer estabilidad al personal del sistema sanitario público.

El Servicio de Salud ha informado a los examinados de la prohibición de usar teléfonos móviles y cualquier otro dispositivo electrónico, tal y como se establece en el Protocolo de actuación para el uso de dispositivos detectores de radiofrecuencia del IbSalut.

El objetivo es garantizar la transparencia de los procesos selectivos y el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Cabe señalar que en los exámenes los dispositivos necesarios por motivos de salud están permitidos siempre que previamente se comunique su existencia a la persona responsable del aula.

Además, los candidatos han dispuesto de instrucciones específicas relativas al examen y para cumplimentar correctamente las plantillas de respuestas de las pruebas. También se les ha dado respuesta a las dudas planteadas durante la realización de la prueba.